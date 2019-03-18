В Украине существенно выросли расходы на обслуживание госдолга
Расходы за 2018 год превысили показатель 2013 года в 3,6 раза
Расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году в 3,6 раза превысили показатель 2013 года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По итогам прошлого года эта сумма составила 115,4 млрд гривен.
При этом по сравнению с 2017 годом расходы на обслуживание госдолга выросли на 4,4%, или на 4,9 млрд гривен.
Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.
В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
В начале марта Министерство финансов в связи с крупными размещениями облигаций внутреннего займа увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 445,67 млрд гривен.
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