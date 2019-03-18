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В Украине существенно выросли расходы на обслуживание госдолга

Сегодня, 19:09

Расходы за 2018 год превысили показатель 2013 года в 3,6 раза

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Украине существенно выросли расходы на обслуживание госдолга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/173/f41/5c4173f414a71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/173/f41/5c4173f414a71.jpg Экономика Расходы за 2018 год превысили показатель 2013 года в 3,6 раза

Расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году в 3,6 раза превысили показатель 2013 года. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По итогам прошлого года эта сумма составила 115,4 млрд гривен.

При этом по сравнению с 2017 годом расходы на обслуживание госдолга выросли на 4,4%, или на 4,9 млрд гривен.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

В начале марта Министерство финансов в связи с крупными размещениями облигаций внутреннего займа увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 445,67 млрд гривен. 

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Тег Минфин, госдолг, бюджет-2019

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Источник:

УНИАН

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