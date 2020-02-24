IT будет вытеснять пока еще востребованные некоторые профессии

Государственная служба занятости дала прогноз, что в 2020 году будет наблюдаться серьезный дефицит кадров по всей стране — будет не хватать 164 тыс. специалистов. Наибольший дефицит ожидается в промышленности, торговле, образовании и транспортной сфере. А вот нехватка рабочих мест ожидается в сфере государственного управления, сельского хозяйства и финансовой деятельности.

Кроме того, выяснилось, что много людей, которые были заняты низкоквалифицированной работой, выехали за рубеж по причине более высокой заработной платы — от 1 тыс. до 1500 евро, поэтому в Украине и образовался дефицит рабочей силы. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

"В Украине работникам без квалификации предлагают зарплаты в три раза ниже, чем компании за рубежом", — говорит Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.

Эксперты hh.ua|grc отмечают, что решение проблемы дисбаланса предложений и спроса на рынке труда требует комплексного подхода: начиная с установления конкурентоспособных заработных плат, создания комфортных и безопасных условий работы, заканчивая повышением престижности некоторых специальностей среди молодежи в целом и более глубокой профориентационной работы среди школьников и абитуриентов.

Что касается прогнозов на будущее для украинского рынка труда, то эксперты единогласно отмечают, что IT будет постепенно проникать во все сферы жизни, что приведет к исчезновению некоторых профессий.

В тренде В Украине скоро исчезнут некоторые профессии

"Тотальная трансформация, роботизация и автоматизация рынка труда – не перспектива ближайшего года. Но эти процессы постепенно уже осуществляются. Так, в числе ближайших претендентов на автоматизацию можно назвать рабочие и "рутинные" профессии (например, машинисты в метро, кассиры, кондукторы, упаковщики, менеджеры по работе с клиентами и т.д.). Следующий на очереди — линейный менеджмент, а в перспективе плюс-минус 20 лет – средний", — говорят аналитики hh.ua|grc.

Ранее сообщалось, какие профессии нужны в Украине, кроме IT .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как нечестные работодатели обманывают искателей заработков. Подробности – в сюжете.

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