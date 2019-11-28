В Украине сократились запасы зимнего газа

Запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 26 ноября уменьшился до 20,985 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза, обнародованные 28 ноября.
26 ноября газ в ПХГ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 77,56 млн кубометров газа.
Также указано, что в Украину за 26 ноября поступило 17,517 млн кубов газа: из Словакии – 14,272 млн куб. м, из Венгрии – 497 тысяч куб. м, а из Польши – 2,837 млн куб. м.
Собственная добыча газа составила более 56 млн куб. м газа.
В целом украинские газовые хранилища заполнены на 67%.
РанееУкраина побила 10-летний рекорд по запасам газа на зиму.
Так, по данным компании, к 16 ноября запасы газа в ПХГ составили 21,53 млрд куб. м, что на 27% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (16,9 млрд куб. м).
Новости "Сегодня" писали, что ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о необходимости закачать в ПХГ 20 млрд куб. м. Но потом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.
Также премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон:
Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме
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