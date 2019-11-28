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В Украине сократились запасы зимнего газа

28 ноября, 12:32

Украинские газовые хранилища, согласно оперативным данным, заполнены на 67%

/ Фото: Укртрансгаз

Запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 26 ноября уменьшился до 20,985 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза, обнародованные 28 ноября.

26 ноября газ в ПХГ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 77,56 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за 26 ноября поступило 17,517 млн кубов газа: из Словакии – 14,272 млн куб. м, из Венгрии – 497 тысяч куб. м, а из Польши – 2,837 млн куб. м.

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Собственная добыча газа составила более 56 млн куб. м газа.

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В целом украинские газовые хранилища заполнены на 67%.

РанееУкраина побила 10-летний рекорд по запасам газа на зиму.

Так, по данным компании, к 16 ноября запасы газа в ПХГ составили 21,53 млрд куб. м, что на 27% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (16,9 млрд куб. м).

Новости "Сегодня" писали, что ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о необходимости закачать в ПХГ 20 млрд куб. м. Но потом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Также премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон:

Видео: Кабинет министров Украины

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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газ ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

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