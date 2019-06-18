В Украине сократилось производство молока

Производство молока уменьшилось как на предприятиях, так и у населения

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Объем производства молока в Украине, качество которого улучшилось в 2018 году, по итогам января-мая 2019 года уменьшился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство молока за пять месяцев сократилось почти до 3,8 млн тонн, тогда как годом ранее составляло около 3,9 млн тонн.

На предприятиях этот показатель уменьшился почти до 1,2 млн тонн (-0,7% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 2,6 млн тонн (-3,7%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

При этом в Ассоциации производителей молока отмечали, что 99% подделок происходят в маленьких торговых точках:

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