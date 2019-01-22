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Поддельные сгущенка, масло и сыр: эксперты предупреждают украинцев об опасности

Сегодня, 14:28

Эксперты рассказали, как можно отличить нормальные продукты от фальсификата, первый индикатор - цена

Поддельные сгущенка, масло и сыр: эксперты предупреждают украинцев об опасности Украина Эксперты рассказали, как можно отличить нормальные продукты от фальсификата, первый индикатор - цена

В украинских магазинах растет количество поддельных продуктов. Больше всего фальсификата, как оказалось, среди молочки.

Первое место в рейтинге фальсификатов молочной продукции занимает сгущенка. В ней мало того, что нет молочных жиров, так еще и просроченный сахар.

Председатель Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей Максим Гончар утверждает: подделки ищут уже пятый год. Более 60% процентов сгущенного молока имеют химические примеси.

Подменяют жир молочного происхождения на немолочный, заменяют сахар, добавляют или сахарин, или аспартам, а детям до 5 лет вообще это не разрешено, также добавляют диоксид-титан в сгущенное молоко.

Диоксид-титан – это краситель, ведь сгущенное молоко с пальмовым маслом будет иметь неприглядный серый цвет. На упаковке обратите внимание на маркер Е-171 (так маркируется диокид-титан). Сахарозаменители, в свою очередь, вызывают проблемы с кожей, желчным пузырем и печенью. Синтетические сахорозаменителы несут в себе большой вред, в первую очередь, для печени.

Второе место – сливочное масло. Почти половина на рынке – подделка.

Настоящее масло не может стоить дешевле 42 гривен. Пищевые эксперты советуют покупать масло с пометкой ДСТУ. Внимание: ищите соответствие стандарту именно 2004 года.

В 2018 году было принято новое ДСТУ которое допускает продукты сгущенные с молоком до 10%.

Третье место занимают сыры. Подделывают и наши, отечественные, и польские производители. Фальсификата около 30%.

С отменой обязательной сертификации очень много нелеквида хлынуло на наш рынок. Можно найти товары, которые запрещены для реализации в ЕС, но они представлены на украинском рынке.

Диетолог объясняет: наши и европейские производители используют пальмовое масло. При регулярном употреблении оно может привести к фатальным последствиям

Но без лабораторных исследований распознать подделку невозможно. На упаковке состав часто умалчивают. Итак, совет такой: не покупайте дешевые сыры. Цена меньше 160 гривен за кило может указывать на то, что сыр поддельный.

Ранее мы уже писали, что украинцев пугает качество сливочного масла.

масло, сыр, фальсификат

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