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В Украине стало выгоднее производить молоко

8 июля, 14:21

По словам эксперта, индекс прибыльности производства молока в июне вырос почти на треть

Фото: Pixabay

Индекс условной прибыльности производства молока в коммерческих хозяйствах, качество которого повысилось в 2018 году, в июне 2019 года увеличился на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом написал экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"[Индекс] в июне 2019 года был на 22% выше, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца", – уточнил он.

Эксперт опубликовал инфографику, на которой видно, что в январе, феврале и июне этого года показатель находится приблизительно на одинаковом уровне, а в марте, апреле и мае был выше.

По его словам, в январе-июне 2019 года индекс вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и был выше среднего за первое полугодие в течение последних семи лет на 7,1%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт молока и молочных продуктов в Саудовскую Аравию.

При этом в 2018 году в Украине обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег молоко, прибыль

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Источник:

Сегодня

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