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В Украине станет больше дизтоплива из Беларуси: "Нафтогаз" начал закупки

24 сентября, 15:04

Украинская компания впервые будет продавать белорусский дизель

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

"Нафтогаз Украины" впервые импортировал из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке. Всего в сентябре на украинский рынок поставят 30 тыс. тонн дизельного белорусского топлива. Ранее "Нафтогаз" импортировал нефтяную продукцию исключительно для ее переработки на собственных мощностях, сообщила пресс-служба компании. При этом ранее Украина уже рекордно нарастила импорт дизельного топлива.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", - заявил руководитель нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко.

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В "Нафтогазе" рассчитывают, что в целом продажа дизтоплива группы увеличится в сентябре более чем вдвое.

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Фото: "Укртрансгаз"

"Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре", – отмечают в пресс-службе "Нафтогаза".

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского заявляли, что на украинских АЗС половину российского дизтоплива заменят поставками из Евросоюза и Беларуси:

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Источник: Сегодня

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