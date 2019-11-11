В Украине стартовал сезон мандаринов: как выбрать идеальный цитрус

Эксперты советуют не откладывать в сторону фрукты с небольшими дефектами на кожуре

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Аромат новогодних праздников уже чувствуется на прилавках рынков и магазинов. Украинцы активно покупают сезонный фрукт – мандарины. Как правильно выбрать вкусные и сочные выяснили новости "Сегодня".

Прежде всего обращайте внимание на внешний вид. Мандарин должен быть не очень красивый, с небольшими дефектами. Далее проверьте фрукт на зрелость. Сделать это просто, достаточно немного на него нажать. При нажимании мандарин должен ощущаться несколько мягким. Но если мандарин слишком мягкий, брать его не следует.

"Он уже может быть перемороженный. Когда мандарин очень мягкий, то надо выбрасывать", – отмечает продавщица Ангелина.

Попробуем проверить те мандарины, которые подходят под описание. Первыми дегустируем мягкие мандарины, по 40 гривен за кило. Эти мандарины оказываются сладкими и сочными. Далее пробуем похожие, но более твердые фрукты за такую же цену. Они оказываются немного кислыми, и в них не чувствуется вкус. Фрукты на вкус, как вода, когда они чуть-чуть недозрели. Третий мандарин – Климентина – маленький, с очень плотной мякотью. Кожура с него снимается труднее всего. Такой можно купить за 35 гривен, он оказывается более сухим, чем предыдущие варианты.

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"Дешевые, они желтые, они идут кислые, некрасивые. Я всегда говорю, не столь мы богаты чтобы покупать много дешевого товара, надо купить один килограмм, но вкусного", – отмечает эксперт.

Кстати, мандарины в большом количестве могут вызвать аллергию, предостерегает диетолог Инна Раилко.

"Так как это же фрукт аллергический, он может вызвать реакцию. Особенно у детей, даже после трех лет. После одной мандаринки аллергической реакции может не быть. А вот если съесть четыре – может быть аллергия. Точно так же и у взрослого человека", – напоминает Раилко.

Чтобы цитрусовые приносили пользу организму, их советуют съедать до трехсот граммов в день.

Напомним, из-за неурожая в этом сезоне Украину заваливают импортными фруктами. За границей покупаем даже традиционные для нашей страны яблоки и груши.

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