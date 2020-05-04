В Украине уменьшилась задолженность по зарплатам: как так получилось

Во многих случаях зарплату начисляли только на бумаге, не выдавая на руки работникам реальные деньги

По данным Госслужбы статистики, в марте средние заработки выросли, а задолженность уменьшилась. Но начисленная, а не выплаченная зарплата – это как пресловутый советский "талон на получение галош" в условиях дефицита, который еще не галоши, ибо их надо получить, предъявив талон в магазине. А вот галош там может и не быть. Пока зарплату в марте работодатели платили чуть лучше, чем в январе и феврале, долги постепенно погашали. В марте задолженность уменьшилась до 2,964 млрд грн, или на 2,3% (на 70 млн грн).

Из общей суммы долга 61,3% приходится на работающие предприятия, 34,4% – на фирмы-банкроты и 4,3% – на временно не работающие. Но если сравнить с прошлым годом, окажется, что структура долгов существенно изменилась: в первом квартале 2019 года на работающие предприятия приходилось чуть больше половины долгов – 52%, на фирмы-банкроты – 30,8% и на временно не работающие – 17,2%. То есть за год последние рассчитались по долгам, сократив их в 4 раза, у банкротов задолженности стало больше, но самое главное – намного хуже стали платить работникам экономически активные структуры. То есть "талон на галоши" есть – зарплата начислена, а вот самих "галош" (выплат), увы, нет.

Подробнее о том, что будет с зарплатами украинцев в самом ближайшем будущем, читайте в нашем материале: В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат

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Стоит отметить, что проблемы с выплатами зарплат возникли не только в Украине. Какой лайфхак придумала владелица бара в одном из американских штатов, чтобы в условиях карантина рассчитаться со своими сотрудниками, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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