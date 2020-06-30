В Украине упали зарплаты: чего ждать в ближайшие месяцы

Карантин уже сказался на заработках украинцев – по подсчетам Нацбанка, реальные зарплаты в стране упали впервые с 2016 года. Сайт "Сегодня" опросил экспертов, чтобы узнать, прекратится ли падение и что вообще будет с доходами в Украине в ближайшие месяцы.

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Самый пессимистичный прогноз у члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина – всего 9500 гривен в месяц при нынешних средних 10 400 гривнях. То есть, по его мнению, заработки в третьем квартале упадут почти на 1000 гривен. Главная причина, по словам Пендзина, – именно последствия коронавируса, из-за которого зарплаты уменьшатся в сфере сервиса, туризма, общепита, предоставления бытовых услуг. В производственной сфере и транспорте они тоже вряд ли увеличатся – нет или мало заказов.

А глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и вице-президент УСПП Виктор Скаршевский оценивают будущие средние заработки на уровне нынешних – 10 300-10 500 гривен.

"Снижение среднемесячной зарплаты связано с увеличением числа банкротств предприятий, падением доходов компаний в период карантина, с растущей безработицей, увеличением долгов по зарплате в условиях экономического кризиса", – объяснил Забловский.

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"Тотальный карантин, введенный в середине марта 2020, в апреле проявился в полном объеме – остановка работы предприятий в сфере торговли, транспорта и услуг привела к резкому увеличению безработицы (в т.ч. скрытой), – анализирует Скаршевский. – Возврат сотен тысяч заробитчан еще увеличил предложение рабочей силы и усилил давление на снижение зарплат. Все эти факторы будут проявляться в ближайшие месяцы".

И лишь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что худшее позади, и средняя зарплата на конец третьего квартала достигнет 11 800 гривен. Драйверами роста, по его словам, станут выход из карантина и повышение с 1 июля соцстандартов.

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Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

Проводя расчеты, эксперты учитывали обновленный макроэкономический прогноз Кабмина на 2020 год и исходили из того, что карантин может быть отменен после 31 июля нынешнего года, и он останется адаптивным. Впрочем, пока что речи об этом не идет, и мир готовится противостоять второй волне пандемии:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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