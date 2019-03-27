В Украине упростили регистрацию лекарств

Правительство внесло изменения в постановление от 2005 года

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В Украине упростили регистрацию лекарств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b91/f9d/5c9b91f9d170d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b91/f9d/5c9b91f9d170d.jpg 2019-03-27T17:14:00+02:00 Экономика Правительство внесло изменения в постановление от 2005 года

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №374 от 26 мая 2005 года об утверждении порядка государственной регистрации лекарственных средств.

Согласно тексту документа, правительство упростило процедуру госрегистрации и перерегистрации лекарств, в частности по предоставлению доступа к результатам их клинических исследований.

Кабмин также обязал Министерство здравоохранения обнародовать все результаты доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.

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Правительство продлило действие регистрационных удостоверений лекарств, подлежащих закупке международными организациями за средства госбюджета и устранил принцип двойного регулирования относительно предоставления документа GMP (Good manufacturing practice, Надлежащая производственная практика) для перерегистрации.

Отмечается, что изменения позволят обеспечить свободный доступ к информации о препарате и устранить риски, связанные с перебоями в поставках лекарств.

Напомним, Минздрав начал наводить порядок с выдачей бесплатных лекарств по рецептам. Их получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту".

Кроме того, Минздрав инициировал введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

В марте 2019 года Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования:

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