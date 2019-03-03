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Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту

Сегодня, 07:19

Хотят отменить бумажные разрешения на бесплатные лекарства

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3bf/c25/5c73bfc250133.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3bf/c25/5c73bfc250133.jpg Украина Хотят отменить бумажные разрешения на бесплатные лекарства

Минздрав начал наводить порядок с выдачей бесплатных лекарств по рецептам. Их получат только пациенты, заключившие договоры-декларации с терапевтами или семейными врачами. Рецепт оформляется в электронном виде и регистрируется в единой базе, а получить лекарство в аптеке больной сможет только тогда, когда в госбюджете найдутся деньги на оплату (это и называется реимбурсацией). То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут. Эксперты отмечают, что порядка станет больше, но и сложностей прибавится, прежде всего для пациентов.

Что нового

Ожидается, что приказ начнет действовать с 1 апреля 2019 года вместе с постановлением Кабмина (его проект находится на общественном обсуждении), определяющим порядок возмещения расходов тем аптекам, где пациентам выдают бесплатные лекарства. Суть такова: врачи смогут выписывать рецепты на такие препараты исключительно в системе e-health, в электронном виде и только пациентам, с которыми подписаны декларации. Бланк е-рецепта утвержден еще в мае 2018 года, но пока используется в бумажном виде: доктор заполняет рецепт, распечатывает его, скрепляет печатью и выдает на руки пациенту. Распечатать рецепт можно будет и далее, но без подтверждения его регистрации в системе e-health он недействителен. Пациент сможет получить бесплатно лекарства по коду, который будет отправлен одновременно ему и в аптеку в виде электронного письма или смс. Повторный рецепт можно будет выписать за неделю до окончания предыдущего рецепта, если таблеток выдано на 21 день и более. И за три дня до окончания рецепта, если менее. Если же врач выпишет лекарство раньше срока, платить за него государство не станет. При хронических заболеваниях будет возможным получение рецепта без посещения доктора, а рецепт с ошибками может быть аннулирован только самим врачом. Есть и минусы: если окажется, что на текущий месяц бюджетные деньги на то или иное лекарство исчерпаны, выписать рецепт будет невозможно технически: придется ждать следующего месяца, когда снова поступят средства.

Зачем это все

В Минздраве утверждают, что одна из главных задач нововведения — оптимизация затрат бюджета и возможность привлечения к программе "Доступные лекарства" врачей, работающих как ФЛП. Эксперт Реанимационного пакета реформ Евгений Гончар уточнил, что после введения е-рецептов станет невозможной практика, когда одним больным по их просьбе выписывали лекарства с излишком, а другим не хватало, так как финансирование ограничено. Гончар оценивает новшество положительно: "Уверен, что технических проблем не будет, так как интернет-покрытие уже есть везде, где имеются медучреждения, а обучить врачей регистрации рецептов несложно. Также у пациента будет гарантированная возможность получить лекарство, а у аптек — гарантия проплаты. Сейчас нет ни того, ни другого, поэтому для многих частных аптек программа реимбурсации малоинтересна. В перспективе — наладка учета всех рецептурных препаратов, не только бесплатных". Терапевт высшей категории Эдуард Михайлов более осторожен:

"На первых порах возможны сбои, ошибки, особенно у врачей старшего поколения, которых много в глубинке. Но главный минус — рецепт нельзя оформить, пока государство не выделит денег. Сейчас я могу выдать рецепт, а пациент сам найдет аптеку, где его можно отоварить. При новых требованиях к финансированию больному придется ждать до следующего месяца либо покупать лекарство за свой счет".

Заложен миллиард

Программа реимбурсации действует в Украине с апреля 2017 года. По ней бесплатно или с небольшой доплатой можно получить лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания (по утвержденному Минздравом перечню из 16 наименований), бронхиальная астма (три наименования) и диабет второго типа (инсулинонезависимый, два наименования). По данным Минздрава, по программе "Доступные лекарства", с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г., выписали 32  млн рецептов на сумму в 1,6  млрд грн. В 2019 г. в бюджете предусмотрен 1 млрд грн, но могут дофинансировать, если возникнет потребность. Эксперты говорят, что этого недостаточно, поэтому важно наладить четкий порядок распределения медицинской госпомощи. 

Напомним, ранее мы разбирались в том, какими могут быть электронные больничные листы в Украине. Предполагается, что новшество начнет действовать уже с 1 сентября 2019 года, а расходы на создание и техподдержку реестра, по подсчетам специалистов Минсоцполитики, составят 9,49 млн грн. Подробнее читайте в материале: Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине

Более подробно о всех новшествах медреформы, которые ждут украинцев в 2019 году можно узнать в материале: Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

А еще украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео: 

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Тег рецепты, медреформа, электронный рецепт

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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