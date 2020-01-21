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В Украине упростят процесс оформления соцпомощи: что изменится

21 января, 15:34

Для подачи документов на назначение социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр

/ Фото: пресс-центр НБУ

В 2020 году Министерство социальной политики Украины будет платить объединенным территориальным громадам за предоставленные населению социальные сервисы, на что в бюджете ведомства заложено 150 млн грн. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает пресс-служба министерства.

"Мы упрощаем жизнь людей: уже в этом году внедрим систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой ОТГ. Теперь для подачи документов на назначение различных видов социальной помощи человеку не нужно будет ехать в районный или областной центр. Данный сервис будет доступен даже в маленьком населенном пункте. Чтобы стимулировать ОТГ к развитию этой системы, Минсоцполитики будет платить за каждый прием документов из государственного бюджета. На это предусмотрено 150 млн грн", - пояснила Соколовская.

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По ее словам, такая инициатива приблизит социальные сервисы к людям и позволит им значительно сэкономить свое время и усилия, поскольку пункты приема документов будут находиться даже в небольшом населенном пункте, а не только в крупных городах и райцентрах, как это происходит сейчас.

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"Фронт-офисы будут только принимать документы и выдавать результаты обработки заявителям. При этом обработкой документов будет заниматься "бэк-офис", в который информация будет направляться сразу с нескольких "фронтов". Таким образом мы не только расширим сеть, но и оптимизируем работу всего механизма", – резюмировала министр.

Ранее в Кабмине заявили, что выплату соцпомощи украинцам заметно ускорят.

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Министерство социальной политики ОТГ Зоряна Скалецкая

Источник: Сегодня

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