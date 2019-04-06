В Украине усиливают защиту почтовых отделений

Изменения НБУ вступают в силу 6 апреля

Фото: "Укрпочта" / Facebook.

В Украине усиливают защиту почтовых отделений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77c/84a/5ca77c84a6918.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77c/84a/5ca77c84a6918.jpg 2019-04-06T06:06:00+03:00 Экономика Изменения НБУ вступают в силу 6 апреля

Операторы почтовой связи в Украине, которые подали документы на получение лицензии Национального банка Украины (НБУ) на осуществление валютных операций или уже получили ее, должны повысить уровень защиты помещений до 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 2 апреля 2019 №57 "О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине", которое вступает в силу с 6 апреля 2019 года.

"Национальный банк установил минимальные требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества. Это позволит оптимизировать и обобщить требования к безопасности помещений всех небанковских учреждений", – говорится в сообщении регулятора.

НБУ также добавил, что небанковские учреждения в селах и поселках могут самостоятельно определять, надо ли устанавливать видеонаблюдение и обустраивать рабочие места кассиров в помещениях.

Ранее в Нацбанке сообщили, что вступивший в силу закон "О валюте и валютных операциях" предусматривает возможность получения лицензии на осуществление валютных операций операторами почтовой связи:

В конце марта НБУ начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Выданные лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

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