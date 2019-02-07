В Украине ослабли "валютные гайки": названы главные новшества и последствия нового закона

Изменение валютных правил будет полезно для рынка, но риски остаются, уверен специалист

Фото: Pixabay

В Украине ослабли "валютные гайки": названы главные новшества и последствия нового закона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg 2019-02-07T15:48:00+02:00 Финансы Изменение валютных правил будет полезно для рынка, но риски остаются, уверен специалист

Вступивший в силу закон "О валюте и валютных операциях" повысит активность рынка, упростить финансовые операции для народа, а также поможет привлечь иностранных инвесторов. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин, который перечислил основные новшества, привнесенные законом."

"Среди главных изменений – возможность торговать валютой небанковским финансовым организациям. Для этого кредитным союзам, ломбардам, почтовым операторам и негосударственным пенсионным фондам необходимо получить лицензию. Это нововведение значительно упростит валютные переводы и перечисления. ... Также украинцы при снятии денег со своего счета или при валютном переводе смогут получить валюту в обычной банковской кассе", – отметил Шевчишин.

Кроме того, расширяется перечень операций с наличной валютой на территории Украины, например, расчет с иностранными инвесторами, поставщиками, страхование, покупка и продажа ценных бумаг.

"Закон делает работу в Украине более привлекательной для иностранных инвесторов и компаний, поскольку расширяет доступ к украинскому рынку и либерализует его", – пояснил эксперт.

Читайте также Когда украинцы почувствуют пользу от новых валютных правил: эксперт объяснил

Без валютного счета теперь можно совершать операции на сумму до 150 тыс. гривен, а до 10 000 евро повышен лимит почтовых отправлений физических лиц. Кроме того, до 10 000 евро увеличивается сумма, которую можно перевозить не декларируя.

ПОСЛЕДСТВИЯ. Как считает Шевчишин, особого бума покупок в иностранных онлайн-магазинах после вступления в силу закона о валюте не будет – дело в так называемом налоге на посылки из-за границы.

"Закон позволяет более свободно, а значит активно использовать валюту при внешних операциях, покупать товары за рубежом онлайн. Но введен дополнительные таможенные пошлины и налоги на пересылку товаров из-за рубежа. Соответственно, активность будет сдерживаться более высокими дополнительными расходами при пересылках", – считает специалист.

В отношении валютного регулирования, риски негативного влияния на курс остаются, предупреждает Шевчишин.

"Однако они находятся не сколько в зоне прямого влияния закона, сколько в факторах общего характера, влияющих на спрос и предложение валюты на рынке. Вместе с этим, НБУ обладает достаточным инструментарием для сдерживания краткосрочных колебаний рынка. Также, в условиях более качественного мониторинга, анализа рынка и контроля, снижен риск спекулятивных атак", – уверен эксперт.

Напомним, сегодня, 7 февраля, вступил в силу Закон "О валюте и валютных операциях". Закон был принят еще в июне 2018 года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, поскольку он требовал подготовки большого количества подзаконных актов Кабмином и Национальным банком Украины.

Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине ослабли "валютные гайки": названы главные новшества и последствия нового закона". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...