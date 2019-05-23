В Украине ускорился рост промышленного производства

Госстат опубликовал данные за месяц и с начала 2019 года

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2019 года с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,4%, а без учета – 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 23 мая.

По данным ведомства, в марте эти показатели составляли 2,7% и 2,4% соответственно. Таким образом, за месяц рост промышленного производства ускорился.

При этом по сравнению с мартом 2019 года в апреле промпроизводство сократилось на 1,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с ее учетом – увеличилось на 0,9%.

В январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост промышленного производства составил 0,6%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

В то же время Национальный банк Украины провел опрос руководителей предприятий, по результатам которого сообщил, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 119,7%. Речь идет об ожиданиях по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест.

"Сегодня" также разбирались в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

В апреле в Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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