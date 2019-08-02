Приказ вступает в силу через шесть месяцев после его официальной публикации

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В Украине утвердили новые требования к меду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8B 2019-08-02T20:07:00+03:00 Экономика Приказ вступает в силу через шесть месяцев после его официальной публикации

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к меду, экспорт которого вырос по итогам первых четырех месяцев 2019 года. Приказ от 19 июня зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 июля.

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Требования распространяются на маркировку меда для обеспечения надлежащей осведомленности потребителей и предотвращения введения потребителя в заблуждение", – сказано в сообщении.

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Приказ также дает определение таким понятиям, как, в частности, слитый мед, цветочный, нектарный, мед для кондитерских изделий, падевый и сотовый.

Согласно утвержденным требованиям, мед должен соответствовать определенным характеристикам и критериям состава: он должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты), пыльцевые зерна, которые попадают в процессе переработки пчелами нектара (пади) на мед.

"К меду, который маркируется словом "мед", пригодному к потреблению человеком или в качестве ингредиента в пищевых продуктах, запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки, кроме меда. Пыльцевые зерна, присущие меду, не считаются ингредиентом", – добавили в пресс-службе.

Приказ вступает в силу через шесть месяцев после его официальной публикации.

Новости "Сегодня" писали, что Украина потеряла место в ТОП-3 мировых продавцов меда. Главной причиной пасечники назвали отравление пчел химикатами и неблагоприятные погодные условия. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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