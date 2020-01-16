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В Украине увеличили выплаты матерям-одиночкам: названы суммы

16 января, 12:59

Размер социальной помощи в 2020 году будет расти еще дважды

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В Украине повысилась и продолжит расти государственная помощь на детей одиноким матерям, которая назначается независимо от других видов помощи, предусмотренных законом "О государственной помощи семьям с детьми". Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на официальной странице в Twitter.

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Так, помощь одиноким матерям на детей в возрасте до 6 лет составит в 2020 году:

В тренде
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  • с 1 января – 1779 грн;
  • с 1 июля – 1859 грн;
  • с 1 декабря – 1921 грн.

Помощь на детей 6-18 лет:

  • с 1 января – 2218 грн;
  • с 1 июля – 2318 грн;
  • с 1 декабря – 2395 грн.

Напомним, ранее также Кабинет министров Украины увеличил соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью. Кроме того, было повышено денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям на 30% за каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как решили проверять тех, кто получает социальную помощь:

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Источник: Сегодня

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