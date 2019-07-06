В Украине увеличилось производство рыбной продукции

Больше всего по итогам пяти месяцев выросло производство рыбного филе

Фото: Pixabay

Производство рыбного филе в Украине в январе-мае 2019 года выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 517 т. Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В ведомстве отметили, что речь идет о вяленом, соленом и филе в рассоле за исключением копченого.

Рост производства рыбной продукции также наблюдался по следующим товарным позициям:

сельди соленые – 1472 т (+1% по сравнению с январем-маем 2018 года);

лосось тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) – 212 т (+7,6%);

продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и готовых блюд из рыбы) – 1161 т (+11,6%);

готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками, а также готовых блюд из рыбы) – 6466 т (+29,9%).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. т рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 мл долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в сюжете:

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