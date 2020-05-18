В Украине вернули контроль над ценами: список продуктов

С сегодняшнего дня, 18 мая, в Украине вступило в силу постановление правительства о государственном регулировании цен на основные социальные товары и товары противоэпидемического значения. Госрегулирование будет действовать до конца карантина.

В частности, теперь продавцы должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%. Декларирование розничных цен осуществляется в электронном виде на сайте Госпродпотребслужбы.

"Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Кабинет министров принял решение о контроле над ценами 22 апреля. Государственное регулирование вернули на десять продовольственных товаров, отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В список продуктов при этом вошли:

минеральная вода без газа;

птица (тушка куриная);

яйца куриные категории С1;

хлеб ржано-пшеничный;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

крупа гречневая;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

масло сливочное жирностью 72,5%;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Напомним, государственное регулирование цен на продукты в Украине было отменено еще три года назад – в 2017-м. При этом недавно сайт "Сегодня" разбирался, что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, чтобы смягчить продуктовую инфляцию. Кроме того, в Национальном банке Украины (НБУ) констатировали, что цены на социально значимые продукты в Украине вернулись к нормальному уровню:

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