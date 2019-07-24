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В Украине возник дефицит клубники для переработки

24 июля, 12:16

Предприятия будут вынуждены наращивать импорт, говорят эксперты

Фото: AFP

Из-за плохого урожая ягод в текущем сезоне Украина может увеличить импорт замороженной клубники. Потребность в ней возникла в связи с дефицитом местного сырья, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

Они отмечают, что сезон украинской ягоды в 2019 году начался с опозданием и закончился преждевременно. Такая ситуация является следствием погодных условий весной и в начале лета.

"Сезон украинской клубники в этом году длился чуть больше месяца, то есть на 2-3 недели меньше, чем в предыдущие 3-4 года. Позднее начало – это следствие прохладной весны, а преждевременное завершение связано с экстремальными погодными условиями в июне, из-за которых производители Западного и Центрального регионов получили значительно меньший урожай, чем год назад. Качество ягоды оставляет желать лучшего опять-таки из-за чрезмерной влажности в июне. В связи с этим перерабатывающие предприятия не смогли заготовить нужное количество местного сырья и поэтому вынуждены его импортировать", – объяснила руководительница департамента аналитики  ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

В качестве альтернативы украинские перерабатывающие предприятия рассматривают замороженную клубнику из Египта. Такая ягода в Украине предлагается по в опте 1,1-1,3 евро за килограмм. Египетской замороженной клубников компенсируют дефицит местного сырья и предприятия стран ЕС.

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В то же время на оптовых рынках понемногу появляется "осенняя" клубника, хозяйства Юга и Закарпатья начали ее собирать еще в конце прошлой недели. Фермеры говорят, что товаром интересуются преимущественно трейдеры, которые работают на рынке свежей ягоды. По состоянию на 23 июля такая клубника предлагалась оптом предлагается по 60-70 грн  (2,0-2,4 евро) за килограмм. Это на 30% дороже, чем год назад.

"Объем предложения клубники пока ограничен, но и спрос сдержанный. На рынке много других сезонных фруктов, главный сезон потребления клубники уже остался позади, к тому же цены на ягоду являются относительно высокими", – рассказывают операторы площадке ОРСП "Шувар".

Средняя стоимость клубники при продаже оптом в этом сезоне составляла 28 гривен за килограмм, что почти соответствует показателям прошлого урожайного года. Уже в первой половине июня 2019 цены на ягоду упали до самых низких за последние три года показателей – 17-20 гривен (0,58-0,68 евро) за килограмм. Обвал цены был связан с необходимостью быстро продавать ягоду, которая имела очень короткий срок реализации из-за избыточной влаги. В конце июня земляника стоила уже в два раза дороже, чем в середине месяца.

Напомним, из-за неблагоприятной пострадал урожай не только ягод, но и овощей. Так, с начала 2019 года в Украине цены на овощи повысились более чем наполовину:


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Тег урожай, клубника, ягоды, импорт, дефицит, Украина, цены на продукты

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