Плохой урожай: помидоры в Украине подорожали втрое, а картофель может стать дефицитом
Эксперты рассказали, как непогода убивала украинские посевы
В 2019 году из-за сложных погодных условий пострадал урожай в Украине, утверждают эксперты. Не исключен дефицит картофеля, дорогих овощей, фруктов и ягод. Цены могут быть иногда в три раза больше, чем в прошлом году.
На грядках уже сегодня можно видеть пожухлые листья, дряблую ботву и мелкий картофель. В этом году любимый украинский овощ буквально печется прямо под слоем земли. В Институте картофелеводства объясняют: нехватка влаги для клубней может привести к дефициту этого продукта на рынке.
"Высокие температуры, которые наблюдаются сегодня, могут быть катастрофическими. На что это может повлиять? Может случится недостаток продовольственного картофеля", – говорит заместитель директора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Николай Фурдыга.
А вот еще в начале сезона картофель заливало дождями. Из-за нехватки воздуха овощ начал загнивать. Поэтому в Днепропетровской, Винницкой и частично Житомирской областях снова пришлось взяться за лопаты и ведра.
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Страдает от жары не только картофель. Так, например, на юге из-за высоких температур осложнены перевозки черешни. Поэтому уже сейчас она вдвое дороже, чем в прошлом году.
Вообще урожай косточковых культур в этом году плохой, говорят аналитики. Повлияла на это холодная весна. Впрочем, незначительное снижение цены все же будет.
"Следующие несколько недель мы ожидаем снижение цены по косточковым. Цены на абрикосы и персики, возможно, даже опустятся до уровня прошлого года. Но сегодня они дороже, потому что только что появились на рынке", – говорит аналитик овощного рынка Татьяна Гетьман.
От нестабильной погоды страдают также капуста и перец. Но самая большая неприятность происходит с томатами. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году.
Однако уже в июле на рынке появится урожай с юга, и тогда помидоры существенно подешевеют, утверждают эксперты.
Также новости "Сегодня" рассказывали, какие самые дешевые ягоды и фрукты продаются на рынках Украины:
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