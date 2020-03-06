В Украине впервые с 2016 года сократился ВВП

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику

Валовый внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%.

Об этом заявило Минэкономики на базе информации Госстата.

"В январе 2020 года уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – говорится в обзоре экономической деятельности за январь, обнародованном ведомством.

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"Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопившихся проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года", – сообщают экономисты.

Отметим, что сокращение ВВП Украины зафиксировано впервые с 2016 года, то есть впервые за 49 месяцев.

Напомним, что в конце января сообщалось, что Нацбанк прогнозировал, что экономический рост в Украине ускорится до 4 процентов ВВП. Мол, ускорению темпа экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины. Рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, исчезнет ли в Украине традиция экономить.

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