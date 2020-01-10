Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины: детали

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить по 4,2%. Об этом говорится в январском отчете Всемирного банка.

Согласно прогнозу, в целом в регионе Европы и Центральной Азии рост стабилизируется до 2,6% в 2020 году, при условии стабилизации цен на основные товары, а также роста и восстановления экономик Турции (до 3%) и России (до 1,6%).

Ожидается, что экономики в Центральной Европе замедлятся до 3,4% по мере уменьшения фискальной поддержки и сохранения демографического давления, в то время как прогнозируется, что страны Центральной Азии будут расти быстрыми темпами на фоне прогресса структурных реформ.

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Как сообщалось, Всемирный банк ухудшил прогноз глобального экономического роста в 2020 году до 2,5%, тогда как ранее ожидалось ускорение мирового ВВП на 2,7%.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Всемирный банк приветствовал инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" (№ 263-ІХ).

А также рассказывали о том, что в Украине представили карту EOS Crop Monitoring, разработка которой финансировалась Всемирным банком. Карта дает возможность точно оценивать площадь посевов и находить незарегистрированные земли, выявлять нарушения севооборота, а также анализировать целостную карту культур по регионам. С помощью спутниковых удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины, в результате чего выявили, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре.

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