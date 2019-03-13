В Украине ввели ежемесячную помощь на детей до шести лет из многодетных семей

На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет выделять 1700 гривен

Фото: president.gov.ua

В Украине ввели ежемесячную помощь на детей до шести лет из многодетных семей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78f/137/5c878f13739c3.jpeg 2019-03-13T21:16:23+02:00 Экономика На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет выделять 1700 гривен

В Украине появится новый вид социальной помощи. На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно будет выделять 1700 гривен. Когда начнут платить? И будут ли расти эти выплаты?

В семье Котель восемь детей – 5 девочек и 3 мальчика. Семья малообеспеченная, еще и воспитывает ребенка-инвалида. В месяц от государства получает 12 000 гривен. И этих денег не хватает, помогают бабушки с дедушками.

"Мы не можем покупать детям игрушки. У шестого ребенка инвалидность, муж не может работать. Все время ездим на реабилитацию, каждый день занятия", – признается многодетная мать Анна Котеля.

С 1 апреля на младших – Изабель и Альберта – семья Котель будет получать дополнительную финансовую помощь от государства. Ее для многодетных семей инициировал президент.

"Получается больше трех тысяч на двоих детей. Это очень хорошо. Деньги лишними не бывают, а для нас тем более", – говорит женщина.

По словам гаранта, семейные пары, которые решатся на третьего ребенка или более, будут получать ежемесячно по 1700 гривен на каждого ребенка, пока ему не исполнится 6 лет.

"Несправедливо, когда семья, не имеющая детей, получает ту же зарплату, что и семья, имеющая трех, четырех и более детей – а зарплата та же. Это означает, что они вдвое хуже живут. А поскольку мы имеем две цели: первая – борьба с бедностью, а вторая – чтобы украинцев было больше – с первого апреля прожиточный минимум 1669 и до почти 1800 гривен на конец года на каждого третьего и следующего ребенка до исполнения ему 6 лет начинает выплачиваться уже и сейчас", – говорит президент Украины Петр Порошенко.

В правительстве же окончательно утвердили поддержку многодетным семьям. Это был сегодня один из основных вопросов заседания Кабмина. Премьер заявил: выплаты получат около 160 тысяч детей. На это из бюджета уйдет почти два с половиной миллиарда гривен.

"Осуществить в размере 1700 гривен и так до конца года. А с первого января мы посмотрим – и еще повысим. Многодетных семей в стране должно быть больше. И мы делаем эти шаги.

Сумма доплаты будет расти вместе с детским прожиточным минимумом ", – уверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С первого апреля 2019 – 1626 гривен в месяц на одного ребенка, с первого июля 2019 – 1699 гривен на ребенка, с 1 декабря 2019 – 1 779 гривен на одного ребенка в месяц", – уточнил министр Социальной политики Украины Андрей Рева.

Государственную помощь будут назначать местные органы соцзащиты. Новации вступят в силу после того, как за них проголосует парламент.

Ранее Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям. По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тысяч мужчин.

Анонсированная премьер-министром Владимиром Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине ввели ежемесячную помощь на детей до шести лет из многодетных семей". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ