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В Украине вырастут цены: в Кабмине назвали причины

18 августа, 17:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рост цен выйдет на сдержанный уровень, считают в Минэкономики

Несмотря на слишком медленное повышение цен в Украине, в Министерстве экономического развития уже прогнозируют ускорение инфляции до конца 2020 года. Об этом говорится в обзоре, который подготовил департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования ведомства.

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В частности, сообщается, что на динамику инфляции повлияет усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Отмечается, что эмиссия гривни, в частности, будет использоваться для поддержки бизнеса и внедрения антикризисных мер.

"В дальнейшем в течение 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что позволит получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньше, чем прогнозировалось в начале года", – говорится в обзоре.

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Цены также будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке, отмечают аналитики.

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Напомним, ранее в Национальном банке также объяснили, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. По мнению руководства НБУ, повышение минимальной зарплаты хоть и является спорным вопросом, все же поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о ценах на ягоды в Украине:

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цены инфляция Минэкономики эмиссар повышение цен

Источник: Сегодня

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