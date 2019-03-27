В Украине вырос экспорт рыбы: назван ТОП стран-покупателей

Экспорт готовой и консервированной рыбы увеличился на 9,4%

Фото: Pixabay

В Украине вырос экспорт рыбы: назван ТОП стран-покупателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b65/2c9/5c9b652c9ff18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b65/2c9/5c9b652c9ff18.jpg 2019-03-27T19:24:00+02:00 Экономика Экспорт готовой и консервированной рыбы увеличился на 9,4%

Украина по итогам января 2019 года поставила на внешние рынки 207 тонн готовой и консервированной рыбы на 450 тыс. долларов, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

По данным ведомства, тройка крупнейших стран-покупателей этой продукции:

Молдова (96 тонн);

Азербайджан (51 тонна);

Грузия (33 тонны).

"Готовая и консервированная рыба также поставлялась в США, Германию, Латвию и другие стран. В разрезе товарных позиций всего было поставлено за пределы страны готовых или консервированных сардин, сардинеллы, кильки и шпрот 154,6 тонны на 168 тыс. долларов", – сказано в сообщении.

Напомним, по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 мл долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года.

Также сообщалось, что Украина получила из Гонконга требования по экспорту рыбы и морепродуктов.

Наша страна также начала наращивать экспорт черной икры. Подробнее смотрите в сюжете:

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