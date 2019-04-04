В Украине выросла господдержка регионов: Гройсман назвал сумму

По его словам, децентрализация передала на места десятки миллиардов гривен

Фото: kmu.gov.ua.

В Украине выросла господдержка регионов: Гройсман назвал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg 2019-04-04T15:55:00+03:00 Экономика По его словам, децентрализация передала на места десятки миллиардов гривен

Государственная поддержка регионов выросла в 41,5 раза за последние пять лет – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Децентрализация передала на места десятки миллиардов гривен, которые общины могут использовать по своему усмотрению и улучшать качество жизни людей", – отметил он.

По словам Гройсмана, в 2019 году правительство выделяет:

7,7 млрд грн – в Государственный фонд регионального развития;

5 млрд грн – на развитие сельской медицины;

4,7 млрд грн – на социально-экономическое развитие регионов;

2,1 млрд грн – на инфраструктуру;

0,75 млрд грн – на строительство спортивных объектов;

0,5 млрд грн – на поддержку региональной политики.

"Кроме того, в 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделило 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году", – добавил премьер.

Напомним, в январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Гройсман рассказывал, что за пять лет, после начала этого процесса, в Украине создано около 900 объединенных общин.

По словам премьера, благодаря децентрализации в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз:

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