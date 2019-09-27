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В Украине выросли долги по зарплатам: назван ТОП регионов-должников

27 сентября, 17:19

По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась почти на 3%

/ Фото: Сегодня

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 сентября 2019 года увеличилась почти до 2,82 млрд грн, тогда как на 1 августа составляла 2,74 млрд грн. За месяц она выросла на 2,8%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 27 сентября.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало сентября стала больше на 4,1% и составляла около 1,66 млрд грн.

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Больше всего наемным работникам задолжали:

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
  • в Донецкой области – 522,76 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн, на 1 июля – 575,35 млн грн, на 1 августа – 538,95 млн грн);
  • в Луганской области – 490,63 млн грн (456,60 млн грн, 465,16 млн грн и 484,99 млн грн на 1 июня, 1 июля и 1 августа соответственно);
  • в Харьковской области – 376,25 млн грн (295,16 млн грн, 339,38 млн грн и 345,03 млн грн на 1 июня, 1 июля и 1 августа соответственно);
  • в Сумской области – 330,22 млн грн (293,18 млн грн, 313,13 млн грн и 320,44 млн грн на 1 июня, 1 июля и 1 августа соответственно);
  • в Днепропетровской области – 241,06 млн грн (210,56 млн грн, 243,89 млн грн и 247,43 млн грн на 1 июня, 1 июля и 1 августа соответственно).

Ранее новости "Сегодня" писали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

По итогам сентября средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций сократилась до 10 537 грн.

Ранее свой прогноз по зарплатам в Украине озвучил Владимир Гройсман, который возглавлял предыдущий Кабмин:

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Источник: Сегодня

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