В Украине выросли долги по зарплате

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн, тогда как на 1 июня составляла около 2,72 млрд грн. За месяц она выросла на 5,1%.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 29 июля.
При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июля увеличилась на 10% – до 1,69 млрд грн.
Больше всего наемным работникам задолжали:
- в Донецкой области – 575,35 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн);
- в Луганской области – 465,16 млн грн (ранее 456,60 млн грн);
- в Харьковской области – 339,38 млн грн (ранее 295,16 млн грн);
- в Сумской области – 313,13 млн грн (ранее 293,18 млн грн);
- в Днепропетровской области – 243,89 млн грн (ранее 210,56 млн грн).
Ранее новости "Сегодня" писали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.
В то же время в Минфине сообщили, что за год зарплаты украинцев выросли на 21%. Средняя зарплата превысила психологический барьер в 10 тыс. грн, составив 10 239 грн.
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