По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась более чем на 5 процентов

/ Фото: Александр Яремчук

В Украине выросли долги по зарплате https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA,%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA,%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 2019-07-29T19:02:00+03:00 Экономика По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась более чем на 5 процентов

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн, тогда как на 1 июня составляла около 2,72 млрд грн. За месяц она выросла на 5,1%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 29 июля.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июля увеличилась на 10% – до 1,69 млрд грн.

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Больше всего наемным работникам задолжали:

в Донецкой области – 575,35 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн);

в Луганской области – 465,16 млн грн (ранее 456,60 млн грн);

в Харьковской области – 339,38 млн грн (ранее 295,16 млн грн);

в Сумской области – 313,13 млн грн (ранее 293,18 млн грн);

в Днепропетровской области – 243,89 млн грн (ранее 210,56 млн грн).

Ранее новости "Сегодня" писали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

В то же время в Минфине сообщили, что за год зарплаты украинцев выросли на 21%. Средняя зарплата превысила психологический барьер в 10 тыс. грн, составив 10 239 грн.

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