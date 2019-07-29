Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

В Украине выросли долги по зарплате

Сегодня, 19:02

По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась более чем на 5 процентов

/ Фото: Александр Яремчук

В Украине выросли долги по зарплате https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA,%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA,%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 Экономика По данным Госстата, за месяц общая сумма задолженности увеличилась более чем на 5 процентов

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн, тогда как на 1 июня составляла около 2,72 млрд грн. За месяц она выросла на 5,1%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 29 июля.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июля увеличилась на 10% – до 1,69 млрд грн.

Реклама

В тренде
"Дыхание осени": погода в начале августа окончательно испортится

Больше всего наемным работникам задолжали:

  • в Донецкой области – 575,35 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн);
  • в Луганской области – 465,16 млн грн (ранее 456,60 млн грн);
  • в Харьковской области – 339,38 млн грн (ранее 295,16 млн грн);
  • в Сумской области – 313,13 млн грн (ранее 293,18 млн грн);
  • в Днепропетровской области – 243,89 млн грн (ранее 210,56 млн грн).

Ранее новости "Сегодня" писали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже до 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

В то же время в Минфине сообщили, что за год зарплаты украинцев выросли на 21%. Средняя зарплата превысила психологический барьер в 10 тыс. грн, составив 10 239 грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

долги зарплата задолженность Госстат

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными
Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законнымиУкраина
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром
Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министромПолитика
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с
Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"Украина
ПриватБанк готовит распродажу недвижимости
ПриватБанк готовит распродажу недвижимостиЭкономика
Что хотят узнать украинцы в Пенсионном фонде: ТОП вопросов
Что хотят узнать украинцы в Пенсионном фонде: ТОП вопросовЭкономика