В Украине взлетают цены на бензин и дизель: появились данные с АЗС
Автомобильное топливо в Украине дорожает на фоне нескольких негативных факторов
За 22-23 апреля в Украине вновь повысились цены на бензин и дизельное топливо в розничной продаже на АЗС. Так, по данным консалтинговой компании UPECO, повышение составило 20-80 копеек за литр. При этом эксперты прогнозируют рост цен на бензин до 33 грн/л.
Как свидетельствует ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов, по состоянию на 23 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:
- А-92 – 27,7 грн/л;
- А-95 – 28,83 грн/л;
- А-95 "Премиум" – 30,12 грн/л;
- ДТ – 28,29 грн/л.
Напомним, автомобильное топливо в Украине дорожает на фоне сразу нескольких факторов:
- скандал с качеством российском нефти, из-за чего Беларусь остановила экспорт бензина в Украину;
- введенные Россией ограничения на экспорт нефтепродуктов в Украину, которые скоро вступят в силу;
- рост цен на нефть до 74 долларов за баррель Brent.
Впрочем, как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет, хотя его стоимость может повыситься.
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