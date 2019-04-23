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В Украине взлетают цены на бензин и дизель: появились данные с АЗС

Сегодня, 11:53

Автомобильное топливо в Украине дорожает на фоне нескольких негативных факторов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

За 22-23 апреля в Украине вновь повысились цены на бензин и дизельное топливо в розничной продаже на АЗС. Так, по данным консалтинговой компании UPECO, повышение составило 20-80 копеек за литр. При этом эксперты прогнозируют рост цен на бензин до 33 грн/л.

Как свидетельствует ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов, по состоянию на 23 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до:

  • А-92 – 27,7 грн/л;
  • А-95 – 28,83 грн/л;
  • А-95 "Премиум" – 30,12 грн/л;
  • ДТ – 28,29 грн/л.

Напомним, автомобильное топливо в Украине дорожает на фоне сразу нескольких факторов:

  • скандал с качеством российском нефти, из-за чего Беларусь остановила экспорт бензина в Украину;
  • введенные Россией ограничения на экспорт нефтепродуктов в Украину, которые скоро вступят в силу;
  • рост цен на нефть до 74 долларов за баррель Brent.

Впрочем, как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет, хотя его стоимость может повыситься.

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Тег нефть, бензин, топливо, АЗС, цены на бензин, дизельное топливо

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Источник:

"НефтеРынок"

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