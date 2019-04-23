Украинцев ждет рост цен на бензин и автогаз: эксперт озвучил прогноз

Топливо на АЗС подорожает на фоне мировых тенденций и проблем с российской нефтью

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Рост цен на нефть за год составил 20 долларов, сегодня, 23 апреля, черное золото эталонной марки Brent торгуется на мировых рынках в районе 74 долларов за баррель. Нынешнему повышению котировок поспособствовала отмена льготного разрешения для импортеров иранской нефти – уже после 2 мая льгот от США не будет.

Как объяснил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, такое решение США ограничит продажи иранской нефти и сократит предложение нефти на миллион баррелей в день. В первую очередь это ударит по странам, у которых было разрешение на импорт такой нефти. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Турция и Тайвань.

Эксперты прогнозируют, что стоимость бензина в Украине на этом фоне, а также на фоне скандала с некачественной российской нефтью, может повысится до 33 гривен за литр.

"Несмотря на то, что Украина не является импортером иранской нефти из-за отсутствия инфраструктуры в украинских портах для приема должного количества ресурса, рост цен мы ощутили уже сейчас. Таким образом, к ограничениям со стороны РФ у нас добавляются санкции и рост цен на мировых рынках, что уже уводит цены на нефть выше 70 долларов. И, как следствие, можно ожидать рост цен дизеля и бензина уже в течении ближайших недель. Потенциально до отметок в 33 гривни, при условии стабильности гривни", – отмечает Пархоменко.

Цены на автогаз, по его словам, также будут расти, но умеренными темпами.

"Однозначно, рост цены будет сформирован, но из-за сезонности цены летом на него ниже, чем зимой, что и будет пока их сдерживать. Таким образом, цены на газ стабилизируются возле отметок в 14 гривен за литр", – говорит эксперт.

Напомним, ситуация на украинском рынке нефтепродуктов усугубляется тем, что Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину из-за проблем с качеством нефти из РФ.

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