В Украине взлетают цены на лук: чего ждать

Как и ожидали эксперты, с начала весны в Украине начался сезонный рост цен на овощи. При этом стоимость лука стала стремительно расти с середины марта, всего за три дня повысившись в 1,5 раза. Такие данные обнародовали аналитики "Инфо-Шувар".

По их словам, продавцы на оптовых рынках были вынуждены поднять цены в связи с подорожанием на юге – регионе главного производства лука.

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"Подорожание лука на юге связано с активизацией экспортных отгрузок. Падение курса гривни в этом очень помогло. Сегодня украинские хозяйства, которые еще имеют определенные запасы в хранилищах, активно выполняют заказы покупателей из Молдовы и Ирака", – рассказывает глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Специалисты считают, что к концу марта оптовые цены на лук в Украине достигнут 13-15 грн/кг.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как вырастут цены и упадут доходы украинцев в условиях пандемии коронавируса. В целом эксперты советуют позаботиться о денежной "подушке безопасности":

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