Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы

Финансисты рекомендуют воздержаться от трат и кредитов, а НБУ просит не паниковать

Карантин может негативно повлиять на кошельки украинцев, но дефолт в Украине предсказывать не стоит – успокаивают в Нацбанке. Никаких валютных ограничений вводить там не намерены. Мол, резервов достаточно, чтобы скачки курса были безболезненными для украинцев. Новости "Сегодня" разобрались, как стремительное распространение коронавируса скажется на ценах в Украине и как лучше сэкономить уже сейчас.

Цены на столичных рынках пока не выросли. Однако, говорят продавцы, ситуация может измениться уже со следующей недели. Ведь в продажу поступят новые партии товаров. У Екатерины на полках большинство продуктов – импортные. Их поставляют раз в несколько дней. Из-за колебаний курса они подорожают в первую очередь, объясняет продавщица:

"Как минимум, на 3-5 гривен все вырастет. Это мы узнаем через пару дней. Даже продукция, которая производится нашей страной, нашим городом, они всегда привязываются к доллару. У них семена – за доллар, растаможка – за доллар".

Товары, которые завезли в Украину до падения гривны, тоже могут вырасти в цене – считает экономист Ярослав Жалило. Но незначительно – из-за отсутствия спроса:

"Однозначно зная, что курс колеблется – будут закладывать дополнительный страховой зазор, то есть завышать. Рост, в любом случае, будет незначительным".

Но чтобы повышение цен не стало сюрпризом, финансисты рекомендуют уже сейчас планировать и перераспределять свой семейный бюджет. Экономить хотя бы 10% от дохода. А лучше – еще больше.

"Какое то время не покупать новую одежду – это возможно. Препараты, которые выписывают, их всегда можно заменить на более дешевые, но не менее качественные препараты", – говорит финансовый аналитик Галина Хейли.

Отдых тоже пока стоит отложить. И чтобы не было лишних расходов, и чтобы уберечься от коронавируса.

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"Люди должны понять, что кредиты, любые – это неуместно. Что расходы надо сокращать, потому что ваши доходы в перспективе нескольких лет могут падать", – отмечает финансист Сергей Фурса.

Впрочем, чиновники успокаивают: курс доллара резко подскочил прежде всего из-за панических настроений из-за коронавируса.

Олег Чури, заместитель председателя Национального банка Украины:

"Это больше психологические рефлексии. И мы их будем пытаться тушить. Поскольку мы всегда это делали. Мы уже имели много эпизодов таких панических настроений, которые были вызваны в частности введением там военного положения, в конце 2018 года".

Финансисты предупреждают, что то, что будет дальше с мировой экономикой и как это повлияет на нас, станет известно на следующей неделе.

Но даже если кризис грянет во всю силу, есть шанс выбраться без слишком серьезных потерь. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Также глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

Что касается курса доллара в Украине, то финансовые аналитики уже говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Подробнее о том, что происходит с курсом доллара, читайте в материале: "Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть".

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