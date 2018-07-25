В Украине взлетели цены на лук: названы причины

Украинцы уже начали закупать овощи и ягоды для заготовок на зиму. При этом с начала текущей недели цены на репчатый лук в Украине выросли почти на 50%, сообщают аналитики "Инфо-Шувар" по результатам мониторинга ситуации на оптовых рынках страны.

Так, на площадке крупнейшего оптового рынка "Шувар" на западе страны лук вырос в цене более чем на 45%. По состоянию на 24 июля 2018 лук предлагается оптом по цене 5 – 7,5 грн/кг. На рынке "Столичный" в Киеве и "Нежданный" в Херсонской области лук предлагается по 5-6 грн/кг.

Эксперты объясняют: рост цен на лук связан с периодом межсезонья.

"Сбор озимого лука закончился несколько преждевременно, а сбор урожая лука, который фермеры сеяли в этом году, начнется только через 7-10 дней. К тому же на прошлой неделе сбору урожая на юге мешали дожди. Именно по этим причинам, предложение лука на рынке Украины значительно уменьшилась, а цены, как следствие, пошли вверх", - отмечают аналитики.

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По их словам, в хозяйствах южных областей Украины лук дорожает почти каждый день. Некоторые фермеры уже осуществляют продажи по 4 – 4,5 грн/кг.

"Но, несмотря на заметное подорожание в течение последних дней, лук в Украине все еще остается почти на 20% дешевле, по сравнению с прошлым годом", - говорят специалисты.

Напомним, согласно "индексу окрошки", цена на летние продукты за год выросла на 23%. Это больше, чем в июле 2017-го, тогда рост цен был на 18%. В деньгах трехлитровая кастрюля, которой хватит на шестерых, летнего овощного супа стоит почти 67 грн.