В Украине взлетели цены на молочку: что подорожало сильнее всего

Кроме того, что в Украине дорожают овощи из борщового набора, крупы и цитрусовые, повышаются цены и на молочную продукцию. Так, по данным Ассоциации производителей молока, почти все виды молочки подорожали в марте, а больше всего – почти на 9% – сливочное масло и твердый сыр.

"Средняя цена на питьевое молоко 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал текущего года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года", – сообщила пресс-служба ассоциации.

Больше всего в марте выросла цена на сливочное масло – до 225,39 грн/кг, что на 8,7% больше, чем в марте прошлого года. По сравнению с ценами на конец 2019 года сливочное масло подорожало на 1,5%. Сметана подорожала на 7% и на конец марта стоила 72,02 грн/кг, хотя рост в течение первого квартала был минимальным – 0,4%.

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Сыры украинского производства также выросли в цене.

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"Так, сыр "Российский" в конце марта стоил 223,62 грн/кг, что на 8,6% выше прошлогодних цен, и на 3%, чем на конец 2019 года. Творог стоит 137,8 грн/кг, а это почти на 7% дороже прошлогодней цены за аналогичный период и на 1,4% больше цены с начала года", – отметили аналитики.

Меньше всего выросла цена на йогурты (питьевые) – на 0,9% в годовом выражении, а по сравнению с концом 2019 года даже уменьшилась на 1,5%. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта составила 61,64 грн/кг.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцы постепенно привыкают жить в условиях карантина и, похоже, уже не боятся, что завтра будет нечего купить на обед. Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

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