В Украине за долги по алиментам продали яхту: опубликованы фото

В ходе аукциона цена на судно заметно выросла

На OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. гривен. К этой сумме прибавился штраф, и общий размер задолженности составил почти 184 тыс. гривен.

В ходе аукциона конфискованная у киевлянина яхта "Либерта" подорожала на 46,4 тыс. гривен от стартовой цены – до 263 тыс. гривен.

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"На продажу была выставлена самоходная парусную яхта ТП-890 с бортовым номером ГАП-3843-К под названием Liberta, 2015 года выпуска", – сообщила пресс-служба торговой площадки.

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"Мы продавали самолеты, морские суда, автомобили, сельхозтехнику – а теперь и парусные яхты. Это возможно благодаря огромной базе участников, которая на сегодня составляет 66 753 зарегистрированных пользователей", – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Как ранее рассказывали новости "Сегодня", сам должник не считает себя виноватыи и утверждает, что яхту – мечту детства – забрали незаконно. Мужчина уверяет, что после 2017 года серьезно заболел и уже не смог платить, а бывшая жена не пошла на уступки:

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