У киевлянина забрали яхту за неуплату алиментов

По данным Минюста, мужчина задолжал сыну почти 184 тыс. гривен

Скриншот видео: Министерство юстиции Украины / Facebook.

Государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн, информирует пресс-служба Министерства юстиции.

"Также взысканию подлежал штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тыс. грн", – сказано в сообщении.

По данным Минюста, в ближайшее время самоходную парусную яхту 2015 года выпуска продадут на аукционе.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что вырученные деньги пойдут на погашение долгов.

Также сообщается, что с 6 февраля 2018 года – начала действия инициативы "Чужих детей не бывает" – с неплательщиков алиментов взыскали 7,6 млрд грн в пользу 925 тыс. детей, из которых только в 2019 году – почти 2,8 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 456 GT 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

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