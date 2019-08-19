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Должников по алиментам в Украине наказывают конфискацией

Сегодня, 08:12

У киевлянина арестовали яхту, но виновным он себя не считает

С начала действия инициативы "Чужих детей не бывает" в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 7,3 млрд гривен. А с начала текущего 2019 года госисполнители взыскали в пользу детей более двух миллиардов гривен.

При этом у злостных неплательщиков конфискуют имущество. К примеру, Госисполнительная служба (ГИС) в Киеве арестовала яхту мужчины, задолжавшего 400 тысяч гривен. Конфискованную у киевлянина яхту "Либерта" пустят с молотка. Как уверяют в Госисполнительной службе, владелец судна Владимир Недужий не платил алименты с 2015 года и в итоге задолжал 124 тысячи гривен. Чтобы выйти на собственника яхты, пришлось прибегнуть к хитрости.

"По объявлениям в интернете нашли, что данная яхта сдается в аренду. Соответственно, пришли на нее посмотреть, после чего представились государственными исполнителями. Должник был, мягко говоря, удивлен", – рассказывает начальник управления ГИС Киева Витайий Чепурный.

Сам Владимир не считает себя должником и утверждает, что яхту – мечту детства – забрали незаконно.

"Где-то с 2015 по 2017 год я просто в руки отдавал эти деньги, навещал ребенка каждые выходные", – говорит Владимир.

Мужчина рассказывает, что после 2017 года серьезно заболел и уже не смог платить, а бывшая жена не пошла на уступки. Сейчас Владимир безработный, поэтому госисполнители и конфисковали яхту, которую попробуют продать на торгах арестованным имуществом.

"Начальная стоимость яхты составляет 433 тысячи гривен. Если яхта не будет продана на первых торгах, то в соответствии с порядком реализации арестованного имущества, она будет уценена на 25%", – объясняет Виктор Вишнев, гендиректор ГП "СЕТАМ", которое занимается организацией электронных аукционов.

.Впрочем, это не самый роскошный лот, который был арестован из-за долгов по алиментам.

"Кроме яхты, из такого экстравагантного продавали автомобиль Ferrari, который также был арестован за долги по алиментам", – вспоминает Вишнев. 

Собственник люксового авто задолжал ребенку 245 тысяч гривен.

Тяжело приходится и тем, кого за неуплату алиментов наказывают различными ограничениями.

"В отношении 8-9 тысяч лиц были применены ограничительные меры, как то: в праве охоты, передвижения, использования оружия... Управлять транспортом и выезжать из Украины злостным алиментщикам тоже запрещено", – рассказывает Чепурный.

Ранее новости "Сегодня" также узнали, приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах.

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алименты конфискация Госисполнительная служба СЕТАМ

Источник: Сегодня

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