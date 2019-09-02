В Украине за долги по зарплате продали памятник Ленину

Скульптура из литой бронзы весит шесть тонн

Фото: Жовта річка

На OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продала памятник Ленину. Торги состоялись 28 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн была выставлена на торги за долги по зарплате.

Этот памятник Ленину демонтировали в 2014 году, а впоследствии имущество было описано государственной исполнительной службой. Коммунальное предприятие "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета" задолжало сотрудникам более 97 тысяч гривен.

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"Стартовая цена составляла 385,88 тысяч гривен, но четыре участника торговались за лот и подняли цену до 500 тысяч гривен", – рассказал генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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