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В Украине за год "с нуля" создали 83 предприятия – Порошенко

Сегодня, 00:07

По словам президента, инвесторы доверяют Украине

Фото: president.gov.ua
В Украине за год "с нуля" создали 83 предприятия – Порошенко //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8e4/512/5c48e451212c3.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8e4/512/5c48e451212c3.jpeg Экономика По словам президента, инвесторы доверяют Украине

Благодаря политике выполнения взятых на себя обязательств и курсу на реализацию реформ, которые осуществляют действующие власти Украины, а также вере зарубежных инвесторов и международных финансовых организаций в перспективы украинской экономики, что выразилось в финансировании инвестиционных проектов, в стране с 2014 года были построены и заработали 238 предприятий, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы – единственное правительство и единственная президентская команда, которые выполнили шесть меморандумов о сотрудничестве вместе с международными финансовыми организациями. Никогда такого в Украине не было", – сказал Порошенко в ходе Национальной инвестиционного совета в Украинском доме в среду вечером в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

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Он подчеркнул, что власти страны выполняют взятые на себя обязательства и решительно проводят реформы в Украине.

По словам главы государства, только в 2018г в Украине заработали построенные с нуля 83 предприятия. "Благодаря инвестициям мы (с 2014г – ред.) имеем 238 предприятий. Это было сложно сделать в 2014 году, это было трудно не только мне как президенту страны, которая воюет, но и было трудно вам верить в Украину и поддерживать открытую инвестиционную позицию", – сказал Порошенко участвующим в совете инвесторам.

Ранее сообщалось, что при участии президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти состоялось подписание соглашения между NBT, Total и ЕБРР по проекту ветровой энергетики "Сиваш".

"Приход (в Украину – Ред.) NBT, Total показывает, что Украина теперь второй по размеру европейский рынок. NBT будет иметь еще больше проектов, уверен в этом. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину", – сказал во время подписания документа президент ЕБРР.

Напомним, на полях Всемирного экономического форума в Давосе Порошенко встретился с главой МВФ. Кристин Лагард заверила Украину в поддержке со стороны МВФ, но и напомнила о необходимости реформ.

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