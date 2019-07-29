В НАПК уверяют, что данные снова станут открытыми

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В Украине закрыли реестр коррупционеров: названы риски https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82 2019-07-29T14:13:00+03:00 Экономика В НАПК уверяют, что данные снова станут открытыми

Министерство юстиции Украины перестало обновлять и публиковать информацию из реестра коррупционеров в формате открытых данных. Об этом сообщила платформа по работе с открытыми данными Opendatabot.

"Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года. Согласно последним обновлениям, в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров", – сообщила пресс-служба платформы.

Также отмечается, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым, так как эти данные невозможно обработать автоматически.

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В НАПК, в свою очередь, сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. "Точная дата публикации остается неизвестной", – отметили в ведомстве.

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Аналитики отмечают, что из-за закрытия реестра почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу, так как их статус нельзя автоматически проверить.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственный пост в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет ее не было брать на работу в Госорганы", – объяснил исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко.

Напомним, реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

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