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В Украине замедляется рост экономики: названы причины

31 января, 15:03

По прогнозу НБУ, в 2019 году экономический рост замедлится, а в 2020–2021 снова начнет расти

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине замедляется рост экономики: названы причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg Экономика По прогнозу НБУ, в 2019 году экономический рост замедлится, а в 2020–2021 снова начнет расти

Экономический рост в Украине замедлится в 2019 году после ускорения в 2018-м и ожидается на уровне 2,5%, говорится в пресс-релизе Нацбанка, который обнародован в четверг, 31 января.

"Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", – сказано в нем.

НБУ напомнил, что в прошлом году экономика выросла максимально за семь лет – на 3,3%.

По прогнозам регулятора, в 2020 и 2021 годах реальный рост экономики начнет ускоряться до 2,9% и 3,7% соответственно.

"Этому поспособствует постепенное смягчение монетарной политики, которое будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации", – добавили в регуляторе.

Напомним, в январе правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Ее сохранение на таком уровне направлено на снижение инфляции до 5% в 2020 году.

 

 

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Тег инфляция, экономика, НБУ, замедлится

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