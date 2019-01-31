В Украине замедляется рост экономики: названы причины
По прогнозу НБУ, в 2019 году экономический рост замедлится, а в 2020–2021 снова начнет расти
Экономический рост в Украине замедлится в 2019 году после ускорения в 2018-м и ожидается на уровне 2,5%, говорится в пресс-релизе Нацбанка, который обнародован в четверг, 31 января.
"Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", – сказано в нем.
НБУ напомнил, что в прошлом году экономика выросла максимально за семь лет – на 3,3%.
По прогнозам регулятора, в 2020 и 2021 годах реальный рост экономики начнет ускоряться до 2,9% и 3,7% соответственно.
"Этому поспособствует постепенное смягчение монетарной политики, которое будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после уменьшения неопределенности относительно политической ситуации", – добавили в регуляторе.
Напомним, в январе правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Ее сохранение на таком уровне направлено на снижение инфляции до 5% в 2020 году.
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