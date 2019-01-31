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Нацбанк оставил в силе жесткую политику по инфляции

31 января, 14:16

Учетная ставка пока останется на высоком уровне, решили в НБУ

Фото: пресс-центр НБУ
Нацбанк оставил в силе жесткую политику по инфляции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg Финансы Учетная ставка пока останется на высоком уровне, решили в НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. 

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году", – говорится в пресс-релизе Нацбанка. 

В прошлый раз НБУ повышал учетную ставку 7 сентября - до 18%.

 

 
Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.

При этом в Нацбанке отметили эффективность жесткой монетарной политики при сдерживании инфляции. 

"Разворот тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, является результатом, прежде всего, жесткой монетарной политики, которой придерживался Национальный банк. Последовательные повышение процентных ставок с октября 2017 усиливали стимулы для сбережений. Кроме того, жесткие монетарные условия были одной из причин укрепления обменного курса гривни. Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов", - добавили в НБУ.

При этом Нацбанк допускает, что учетная ставка может быть поднята еще выше, если риски повышения инфляции усилятся.

НБУ напомнил, что в 2018 году потребительская инфляция замедлилась до самого низкого уровня за последние пять лет.

"Жесткая монетарная политика позволит снизить инфляцию до цели 5% в 2020 году", - уверены в Нацбанке.

Ранее в НБУ также озвучили условие снижения учетной ставки.

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Тег инфляция, НБУ, учетная ставка, монетарная политика

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