В Украине запустили базу опасных товаров

В Минэкономразвития сообщили о преимуществах для потребителей и бизнеса

Игрушка, которая признана опасной в Украине. Фото: Минэкономразвития.

Министерство экономического развития и торговли, по данным которого каждая третья игрушка в Украине содержит в себе токсичные вещества, запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции. Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Facebook.

На сайте потребитель может проверить безопасность продукции, которая его интересует. Для этого ему необходимо ввести такие параметры: вид продукции, марка, название, страна-производитель и год выпуска.

По состоянию на 20:55 среды, 17 июля, из 11 перечисленных категорий опасная продукция была указана в "Детских товарах": фотоаппарат (см. главное фото) и оптический прибор ТМ Lida (см. фото ниже). Указывается, что в обоих случаях уровень угрозы – серьезный.

Фото: Минэкономразвития Украины

"[Пользователь получает] классную и полезную информацию, как покупать онлайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной техники или игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав, [а также] контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанную сферу их полномочий", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, в свою очередь бизнес получает рекомендации по безопасному импорту, информацию о том, как уведомлять государство о продукции, которая не соответствует требованиям безопасности, а также общие советы для производителей, распространителей и импортеров игрушек.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", американские ученые сделали вывод, что дети, у которых много игрушек, имеют большую склонность к синдрому дефицита внимания. Психологи советуют родителям, воспитателям детских садов и учителям убирать большинство игрушек из поля зрения детей и периодически чередовать их, чтобы развить у детей воображение и способность сосредотачиваться.

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