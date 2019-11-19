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В Украине заработал новый онлайн-инструмент по "Доступным лекарствам"

19 ноября, 16:48

В Кабмине сообщили, что для пациентов поиск нужной аптеки станет максимально удобным и быстрым

/ Фото: Pixabay

В рамках правительственной программы "Доступные лекарства" украинцы могут воспользоваться новым онлайн-инструментом. Об этом сообщает сегодня, 19 ноября, пресс-служба Кабинета министров.

По данным правительства, с помощью сервиса можно найти все аптеки, работающие по программе, в радиусе семи километров от медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

"Для пациентов поиск нужной аптеки станет максимально удобным и быстрым. Новый онлайн-инструмент пригодится и местной власти, и бизнесу – "белые пятна" инфраструктуры аптек в городах станут более видимыми", – говорится в сообщении.

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Инструмент создан Агентством журналистики данных Texty.org.ua в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project.

Напомним, чтобы получить бесплатные или с частичной оплатой лекарства по программе "Доступные лекарства", нужно обратиться с рецептом в аптеку, которая находится в пределах своей области, города или района и участвует в данной программе. "Доступные лекарства" можно найти более чем в 8 тыс. аптек по всей Украине, которые подписали договор с местными властями. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доступные лекарства" будут выдавать по новым правилам.

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С 1 апреля 2019 года госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными.

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лекарства Кабинет министров доступные лекарства

Источник: Сегодня

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