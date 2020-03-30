В Украине ждут спада экономики: Кабмин обновил прогноз

Со второй половины года ожидается восстановление экономического роста

Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году ожидается на уровне 3,9%. Такие данные содержатся в обновленном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом до начала мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ведомство ожидало роста украинской экономики на 3,9%.

"В то же время, уже со второй половины года ожидается восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Среди причин – высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, значительно более устойчивая банковская система по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами, снижение цен на импортируемые энергетические товары, продолжение структурных реформ в сотрудничестве с международными партнерами", – говорится в сообщении.

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Новый прогноз ВВП Украины будет использован во время пересмотра госбюджета на 2020 год, добавили в Минэкономики.

В тренде Доллар и евро в Украине стали еще дороже

Как сообщалось, в январе 2020 года ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

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