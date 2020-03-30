Правительство обновило макроэкономический прогноз: ключевые параметры

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во время разработки изменений в Госбюджет Правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", – написал он в своем Telegram-канале.

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Кроме этого, обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом; безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

фото t.me/Denys_Smyhal

Напомним, 14 ноября 2019 года Верховная Рада Украины утвердила госбюджет на 2020 год с доходами в размере 1,095 трлн грн и расходами – 1,182 трлн грн. Сегодня, по прошествии всего четырех месяцев после принятия документа он безнадежно устарел.

Как известно, внеочередное заседание Верховной Рады планируют провести в понедельник, 30 марта, в 14:00. Депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов среди которых и и правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет.В частности, изменения коснутся зарплат для чиновников, которые будут ограничиваться 10 минимальными зарплатами.

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