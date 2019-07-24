Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В украинском яичном продукте в Латвии обнаружили опасную бактерию

24 июля, 11:48

Местная продовольственно-ветеринарная служба проводит проверки

Фото: Pixabay

В Украине за полгода провели 11 тысяч проверок в сфере безопасности пищевых продуктов. Однако в продукте из яичного белка украинского производства продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила сальмонеллу – бактерию, которая вызывает острые кишечные инфекции. Как пишет Jauns.lv, такое происходит не впервые.

Лабораторно подтверждены три случая, когда сальмонелла была в яичном белке. В этот раз сальмонеллу обнаружили в сухом белке Ovomix P4011H, а теперь стараются предотвратить его попадание в другие продукты. 

А в первом полугодии 2019-го продовольственно-ветеринарная служба провела 78 лабораторных тестов на сальмонеллу и остатки ветеринарных препаратов в яйцах и яичных продуктах украинского производства. Дважды обнаружили сальмонеллу, что позволяет службе задерживать партии товаров на границе для дополнительной проверки. 

Еще в июне правительство Латвии решило выделить 58 756 евро на контроль и мониторинг яиц и яичных продуктов из Украины. А латвийские производители яиц призывают более тщательно проверять продукцию украинского производства.

Напомним, ранее более 80 человек заразились сальмонеллой после посещения кафе в Ровенской области.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что покупки на открытых и стихийных рынках Украины становятся все опаснее. Подробнее смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег продукты, экспорт, Литва, яйца, сальмонелла

Вы сейчас просматриваете новость " В украинском яичном продукте в Латвии обнаружили опасную бактерию". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина установила рекорд по импорту огурцов и помидоров

19 июля, 20:45

Итоги шести месяцев подвели в Украинской плодоовощной ассоциации

Ждать ли Украине новых рекордов по экспорту зерна: эксперт назвал условия

16 июля, 16:48

Внутренняя потребность страны в зерновых составляет 18 млн тонн

Сколько Украина купила импортной свинины: стали известны итоги

15 июля, 21:14

Аналитики подвели итоги пяти месяцев по импорту и производству свинины

Импорт превысил экспорт: появились итоги торговли Украины

15 июля, 18:48

По данным Госстата, страна нарастила как объем экспорта, так и импорта

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить

Мать Меган Маркл очаровала нежным образом на крестинах внука Арчи

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Почему нам хочется есть даже в жару

​Океаны на грани исчезновения

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны

Чистый четверг: приметы и что нельзя делать

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Бег и курение: можно ли совмещать?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь