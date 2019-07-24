В украинском яичном продукте в Латвии обнаружили опасную бактерию

Местная продовольственно-ветеринарная служба проводит проверки

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В Украине за полгода провели 11 тысяч проверок в сфере безопасности пищевых продуктов. Однако в продукте из яичного белка украинского производства продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила сальмонеллу – бактерию, которая вызывает острые кишечные инфекции. Как пишет Jauns.lv, такое происходит не впервые.

Лабораторно подтверждены три случая, когда сальмонелла была в яичном белке. В этот раз сальмонеллу обнаружили в сухом белке Ovomix P4011H, а теперь стараются предотвратить его попадание в другие продукты.

А в первом полугодии 2019-го продовольственно-ветеринарная служба провела 78 лабораторных тестов на сальмонеллу и остатки ветеринарных препаратов в яйцах и яичных продуктах украинского производства. Дважды обнаружили сальмонеллу, что позволяет службе задерживать партии товаров на границе для дополнительной проверки.

Еще в июне правительство Латвии решило выделить 58 756 евро на контроль и мониторинг яиц и яичных продуктов из Украины. А латвийские производители яиц призывают более тщательно проверять продукцию украинского производства.

Напомним, ранее более 80 человек заразились сальмонеллой после посещения кафе в Ровенской области.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что покупки на открытых и стихийных рынках Украины становятся все опаснее. Подробнее смотрите в сюжете:

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