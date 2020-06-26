В украинскую ГТС инвестируют миллиарды: принят план развития и инвестпрограмма

За девять лет в модернизацию ГТС вложат 13,5 млрд гривен

В Украине, где собираются модернизировать газотранспортную систему, 24 июня 2020 года был утвержден план развития газохранилищ на 2020-2029 годы, а также инвестиционная программа для украинских подземных хранилищ на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укртрансгаз".

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Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (постановление № 1151 от 24.06.2020 г).

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А выполнять план и инвестпрограмму надлежит оператору газохранилищ – компании "Укртрансгаз".

Согласно плану развития, общий объем инвестиций в инфраструктуру подземных хранилищ составит 13,5 млрд гривен (без НДС) за девять лет.

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"Мы благодарны регулятору и участникам рынка за конструктивный диалог во время разработки и утверждения плана развития газохранилищ. Поддержка инфраструктуры ПХГ на должном уровне крайне важна для обеспечения энергетической независимости нашего государства и укрепления позиций Украины на европейском газовом рынке. В следующем году "Укртрансгаз" планирует представить на рассмотрение НКРЕКП более амбициозный план развития газохранилищ. В частности, он будет включать вывод из эксплуатации неэффективных хранилищ", – сказал Сергей Алексеенко, генеральный директор "Укртрансгаза".

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В этом году на реконструкцию объектов подземных газохранилищ планируют направить 576,9 млн гривен (без НДС). Согласно инвестиционной программе на 2020 год, кроме текущих ремонтов и программ оператор ПХГ реализует три масштабных инвестиционных проекта, сообщили в "Укртрансгазе".

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В частности, на Дашавском ПХГ переоборудуют установку осушки газа с автоматизацией технологического процесса. Это позволит обеспечить качественные параметры газа, который подается в магистральные газопроводы, а также улучшить эффективность работы технологического оборудования и газохранилищ в целом.

Второй объект – первая очередь реконструкции газосборного пункта Богородчанского газохранилища.

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"Замена устаревшего оборудования поможет достичь максимальных проектных показателей работы хранилища, автоматизировать регулирования закачки и отбора газа и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду", – отметили в компании.

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Там добавили: в нынешнем году планирует также начать реконструкцию компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица, а именно заменить газотурбинные агрегаты, цеховые системы и коммуникации.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что хранение газа в Украине становится все более популярным в Европе. Спрос на новую услугу, которую предоставляют в Украине, где подешевел газ, – shorthaul – растет с каждым месяцем. И особенно среди иностранных трейдеров. С начала года ею воспользовались 15 заказчиков-нерезидентов и две украинские компании

Напомним, в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа.

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